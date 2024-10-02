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Posted 2 октября, 02:46

Published 2 октября, 02:46

Modified 2 октября, 02:48

Updated 2 октября, 02:48

На спортсмена из Тобольска упала штанга

На спортсмена из Тобольска упала штанга

2 октября 2024, 02:46
Фото: freelik.com
Штанга весом 390 килограммов упала на спортсмена из Тобольска. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел во время соревнований Лиги профессионального жима. Турнир проходил в Оренбурге.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина поднимает снаряд, однако жим выполнить не получается и штанга падает на мужчину. Его успели подстраховать специалисты.

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Видео: телеграмм-канал «ЧС Тюмень».

Выяснилось, что спортсменом оказался Павел Шипулов из Тобольска. Он планировал установить новый рекорд.

По словам организаторов, Павел получил лёгкие травмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию Чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени. Он заявил, что не смотрит соревнования.

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