На спортсмена из Тобольска упала штанга

Posted 2 октября, 02:46
Published 2 октября, 02:46
Modified 2 октября, 02:48
Updated 2 октября, 02:48
Инцидент произошел во время соревнований Лиги профессионального жима. Турнир проходил в Оренбурге.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина поднимает снаряд, однако жим выполнить не получается и штанга падает на мужчину. Его успели подстраховать специалисты.
Выяснилось, что спортсменом оказался Павел Шипулов из Тобольска. Он планировал установить новый рекорд.
По словам организаторов, Павел получил лёгкие травмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию Чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени. Он заявил, что не смотрит соревнования.
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