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Posted 1 октября, 04:11

Published 1 октября, 04:11

Modified 1 октября, 04:13

Updated 1 октября, 04:13

В Тюмени на объездной произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя

Смертельное ДТП по вине пьяного водителя произошло на тюменской объездной

1 октября 2024, 04:11
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени на объездной произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя

Сюжет
ДТП
Трагедия случилась около четырех часов утра. На пересечении Обхода Тюмени и проезда Воронинские горки столкнулись Kia Rio и Kia Picanto.

Как пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Kia Picanto врезался в стоящий на светофоре Kia Rio. По предварительным данным, 31-летний водитель первой легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии травмы получили сам виновник ДТП и 27-летняя пассажирка Kia Rio. 32-летний Kia Rio в тяжелом состоянии был госпитализирован. К сожалению, медики не смогли его спасти — мужчина скончался в больнице.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером с воскресенье, 29 сентября, на 50 лет ВЛКСМ произошла смертельная авария — в дорожное ограждение там врезался автомобиль LADA. Водтель и пассажир отечественной легковушки погибли до приезда бригады скорой помощи.

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