Смертельное ДТП по вине пьяного водителя произошло на тюменской объездной

Posted 1 октября, 04:11
Published 1 октября, 04:11
Modified 1 октября, 04:13
Updated 1 октября, 04:13
Как пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Kia Picanto врезался в стоящий на светофоре Kia Rio. По предварительным данным, 31-летний водитель первой легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии травмы получили сам виновник ДТП и 27-летняя пассажирка Kia Rio. 32-летний Kia Rio в тяжелом состоянии был госпитализирован. К сожалению, медики не смогли его спасти — мужчина скончался в больнице.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером с воскресенье, 29 сентября, на 50 лет ВЛКСМ произошла смертельная авария — в дорожное ограждение там врезался автомобиль LADA. Водтель и пассажир отечественной легковушки погибли до приезда бригады скорой помощи.
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