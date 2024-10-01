Третий аншлаговый концерт SHAMAN в Тюмени закончился предложением руки и сердца

Posted 1 октября, 03:50
Published 1 октября, 03:50
Modified 1 октября, 07:07
Updated 1 октября, 07:07
По словам очевидцев, молодой человек признался в любви и подарил кольцо своей девушке. Предложение руки и сердца она приняла — жениха и невесту со знаменательным событием поздравил весь зал.
«Прикольно — романтично», — оценил поступок тюменцы Сергей К.
«Была на концерте 30 сентября. Можно за молодых только порадоваться», — отметила Юлия А.
Напомним, в Тюмени накануне состоялось третье концертное выступление российского певца SHAMAN. Как и два предыдущих оно прошло с аншлагом — последние свободные билеты, порядка 40 штук, в зал Тюменской филармонии были раскуплены 29 сентября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с «Гипер Лентой» на Старом Тобольском тракте построят новый хоккейный стадион с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тысяч человек. По предварительным данным, в реализацию проекта будет вложено 15 миллиардов рублей инвестиций.
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