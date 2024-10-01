Третий аншлаговый концерт SHAMAN в Тюмени закончился предложением руки и сердца

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с «Гипер Лентой» на Старом Тобольском тракте построят новый хоккейный стадион с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тысяч человек. По предварительным данным, в реализацию проекта будет вложено 15 миллиардов рублей инвестиций.