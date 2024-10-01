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Posted 1 октября, 03:50

Published 1 октября, 03:50

Modified 1 октября, 07:07

Updated 1 октября, 07:07

Житель Тюмени сделал предложение возлюбленной на концерте SHAMAN

Третий аншлаговый концерт SHAMAN в Тюмени закончился предложением руки и сердца

1 октября 2024, 03:50
Фото: тг-канал SHAMAN

Житель Тюмени сделал предложение возлюбленной на концерте SHAMAN

Сюжет
Концерт
Житель Тюмени прямо во время концертного выступления предложил своей возлюбленной стать его супругой. Пару влюбленных на сцену пригласил певец.

По словам очевидцев, молодой человек признался в любви и подарил кольцо своей девушке. Предложение руки и сердца она приняла — жениха и невесту со знаменательным событием поздравил весь зал.

«Прикольно — романтично», — оценил поступок тюменцы Сергей К.
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«Была на концерте 30 сентября. Можно за молодых только порадоваться», — отметила Юлия А.

Напомним, в Тюмени накануне состоялось третье концертное выступление российского певца SHAMAN. Как и два предыдущих оно прошло с аншлагом — последние свободные билеты, порядка 40 штук, в зал Тюменской филармонии были раскуплены 29 сентября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с «Гипер Лентой» на Старом Тобольском тракте построят новый хоккейный стадион с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тысяч человек. По предварительным данным, в реализацию проекта будет вложено 15 миллиардов рублей инвестиций.

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