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Posted 1 октября, 02:40

Published 1 октября, 02:40

Modified 1 октября, 02:42

Updated 1 октября, 02:42

В Тюмени построят восемь новых пожарных депо

В Тюмени построят восемь новых пожарных депо

1 октября 2024, 02:40
Фото: МЧС России по Тюменской области
Сюжет
Строительство
Восемь новых пожарных депо планируют построить в Тюмени. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Отмечается, что строительство трёх объектов включено в план на 2024–2026 год. Так, для депо на участке «Плехановский» разрабатывается проектная документация, а для «Новопатрушевского» и «Березниковского» согласовано задание на проектирование, пишет РБК Тюмень.

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Кроме того, объекты пожарной охраны появятся на Червишевском тракте, Ямской, Салаирском тракте, в Березняках. Это позволит пожарным быстрее добираться до места вызова.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени по улице Волгоградская произошел крупный пожар. Полностью выгорела машина марки ВАЗ-2114. Два человека погибли.

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