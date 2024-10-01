В Тюмени построят восемь новых пожарных депо

Posted 1 октября, 02:40
Published 1 октября, 02:40
Modified 1 октября, 02:42
Updated 1 октября, 02:42
Отмечается, что строительство трёх объектов включено в план на 2024–2026 год. Так, для депо на участке «Плехановский» разрабатывается проектная документация, а для «Новопатрушевского» и «Березниковского» согласовано задание на проектирование, пишет РБК Тюмень.
Кроме того, объекты пожарной охраны появятся на Червишевском тракте, Ямской, Салаирском тракте, в Березняках. Это позволит пожарным быстрее добираться до места вызова.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени по улице Волгоградская произошел крупный пожар. Полностью выгорела машина марки ВАЗ-2114. Два человека погибли.
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