В Тюмени построят восемь новых пожарных депо

Отмечается, что строительство трёх объектов включено в план на 2024–2026 год. Так, для депо на участке «Плехановский» разрабатывается проектная документация, а для «Новопатрушевского» и «Березниковского» согласовано задание на проектирование, пишет РБК Тюмень.