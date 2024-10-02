Мы с вами не коллеги. В Питере задержали тюменку в форме полицейского. Видео

Posted 2 октября, 13:15
Published 2 октября, 13:15
Modified 2 октября, 13:34
Updated 2 октября, 13:34
Как рассказали в пресс-службе судов по Санкт-Петербургу, женщину заметили проходящие полицейские и спросили, откуда у нее форма. Женщина дала паспорт и сказала, что они не коллеги и форму она купила в магазине.
Затем начала рассказывать о бывшем из МВД, который оставил ей душевную травму, после чего бросил.
Также тюменка поделилась, что ее уже задерживали за форму в Москве. Но тогда даже не оштрафовали.
В итоге женщину привлекли к административной ответственности, она должна заплатить штраф. Форму же заберут полицейские. Однако, обвиняемая до этого призналась, что ей больше не в чем ходить.
Ранее сообщалось, что полицейские ищут эксгибициониста из тюменского парка.
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