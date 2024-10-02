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Posted 2 октября, 13:15

Published 2 октября, 13:15

Modified 2 октября, 13:34

Updated 2 октября, 13:34

В Питере задержали тюменку в форме полицейского

Мы с вами не коллеги. В Питере задержали тюменку в форме полицейского. Видео

2 октября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney

В Питере задержали тюменку в форме полицейского

Сюжет
Полиция
В Питерском Пулково задержали жительницу Тюмени, выпивавшую в форме полицейского. За это ей положен штраф, но женщина с этим была явно не согласна.

Как рассказали в пресс-службе судов по Санкт-Петербургу, женщину заметили проходящие полицейские и спросили, откуда у нее форма. Женщина дала паспорт и сказала, что они не коллеги и форму она купила в магазине.

Затем начала рассказывать о бывшем из МВД, который оставил ей душевную травму, после чего бросил.

Также тюменка поделилась, что ее уже задерживали за форму в Москве. Но тогда даже не оштрафовали.

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Видео: Телеграм — канал «Санкт-Петербург».

В итоге женщину привлекли к административной ответственности, она должна заплатить штраф. Форму же заберут полицейские. Однако, обвиняемая до этого призналась, что ей больше не в чем ходить.

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#Александр Смирнов#Видео#Полиция#Военная форма
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