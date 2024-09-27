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Posted 27 сентября, 11:40

Published 27 сентября, 11:40

Modified 27 сентября, 11:42

Updated 27 сентября, 11:42

В Тюмени неизвестная женщина украла кота по кличке Тигр

В Тюмени неизвестная женщина украла кота по кличке Тигр

27 сентября 2024, 11:40
Фото: 1MI
В данный момент разыскивают тюменку, которая выкрала из подъезда кота по кличке Тигр. Об этом проинформировали в УМВД России по Тюменской области.

Инцидент случился накануне, 26 сентября. Тюменка похитила кота серо-коричневого цвета по кличке Тигр. Животное было оставлено в подъезде без присмотра.

— Подозреваемой на вид 30-35 лет, среднего телосложения, со светлыми волосами, была одета в куртку темного цвета», — указано в сообщении УМВД.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина украла кота. Помимо Тигра она держала в руках бутылку.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменец продает священную кошку по цене квартиры в новостройке.

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