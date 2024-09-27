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Posted 27 сентября, 12:11

Published 27 сентября, 12:11

Modified 27 сентября, 12:13

Updated 27 сентября, 12:13

С началом учебного года тюменцы в разы чаще стали обращаться за ремонтом ноутбуков

С началом учебного года тюменцы в разы чаще стали обращаться за ремонтом ноутбуков

27 сентября 2024, 12:11
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», жители Тюменской области на 136 процентов чаще стали обращаться за ремонтом ноутбуков после попадания в них влаги.

Согласно данным сервиса, в сентябре 2024 года у тюменцев вырос спрос на ремонт и обслуживание компьютеров на 28% по сравнению с началом года. Как отмечают специалисты, это связано с началом учебного года.

Выросла также и популярность услуги по настройке электронной подписи, которая обеспечивает юридическую силу электронных документов, подтверждает их подлинность и авторство, защищает данные от подделки и ускоряет обмен документами.

В сервисе отметили, что услуга по восстановлению утраченных файлов в результате сбоя системы стала востребованнее в сентябре 2024 года.

Кроме того, все чаще тюменцы обращаются за услугами по устранению последствий попадания влаги в ноутбук. В разы вырос также спрос на замену термопасты.

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Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

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