В жуткой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки. ФОТО

Posted 25 сентября, 11:30
Published 25 сентября, 11:30
Modified 25 сентября, 11:35
Updated 25 сентября, 11:35
По информации полиции Югры, предоставившей сведения «Нашему городу», на 667-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск (известной в народе как «трасса смерти») столкнулись машина Chery Tiggo с грузовиком Volvo.
В результате страшной аварии погиб водитель легкового автомобиля. Известно, что легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком.
— Предварительно, водитель Chery Tiggo допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля Chery Tiggo скончался на месте происшествия, — сообщили в полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в середине сентября в районе городской набережной произошло ДТП с перевертышем. В аварии, к счастью, никто не пострадал.