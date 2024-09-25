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Posted 25 сентября, 11:30

Published 25 сентября, 11:30

Modified 25 сентября, 11:35

Updated 25 сентября, 11:35

В жуткой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки. ФОТО

В жуткой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки. ФОТО

25 сентября 2024, 11:30
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
На тюменской «трассе смерти» произошел страшный дорожный инцидент. Водитель легковушки погиб, столкнувшись с грузовиком.

По информации полиции Югры, предоставившей сведения «Нашему городу», на 667-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск (известной в народе как «трасса смерти») столкнулись машина Chery Tiggo с грузовиком Volvo.

В результате страшной аварии погиб водитель легкового автомобиля. Известно, что легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком.

— Предварительно, водитель Chery Tiggo допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля Chery Tiggo скончался на месте происшествия, — сообщили в полиции.
Фото: Полиция Югры
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в середине сентября в районе городской набережной произошло ДТП с перевертышем. В аварии, к счастью, никто не пострадал.

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