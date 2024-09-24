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Posted 24 сентября, 13:06

Published 24 сентября, 13:06

Modified 24 сентября, 13:08

Updated 24 сентября, 13:08

Боец из Тюменской области погиб в зоне СВО

Он показал пример отваги и мужества. Боец из Тюменской области погиб в зоне СВО

24 сентября 2024, 13:06
Фото: 1MI

Боец из Тюменской области погиб в зоне СВО

В Тюменской области попрощались с участником специальной военной операции. Роман Долговых погиб на передовой во время исполнения воинского долга.

Как сообщили в администрации Юргинского района Тюменской области, на днях в последний путь проводили бойца специальной военной операции Романа Долговых.

Роман Витальевич отстаивал интересы государства, показал пример отваги и мужества. Он погиб на передовой во время выполнения боевого задания.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Романа Витальевича. Вечная память Герою, — сообщили в администрации Юргинского района.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 32-летний военнослужащий из Ялуторовска, младший сержант Никита Алиев погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания в селе Новгородское.

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