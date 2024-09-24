Он показал пример отваги и мужества. Боец из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted 24 сентября, 13:06
Published 24 сентября, 13:06
Modified 24 сентября, 13:08
Updated 24 сентября, 13:08
Как сообщили в администрации Юргинского района Тюменской области, на днях в последний путь проводили бойца специальной военной операции Романа Долговых.
Роман Витальевич отстаивал интересы государства, показал пример отваги и мужества. Он погиб на передовой во время выполнения боевого задания.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Романа Витальевича. Вечная память Герою, — сообщили в администрации Юргинского района.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 32-летний военнослужащий из Ялуторовска, младший сержант Никита Алиев погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания в селе Новгородское.