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Posted 23 сентября, 11:45

Published 23 сентября, 11:45

Modified 23 сентября, 11:45

Updated 23 сентября, 11:45

В Тюмени для любителей аниме пройдет масштабный фестиваль

В Тюмени для любителей аниме пройдет масштабный фестиваль

23 сентября 2024, 11:45
Фото: 1MI
В Тюмени состоится фестиваль косплея и аниме-культуры Kitsune-con. Мероприятие запланировано на 24 ноября, рассказали на странице организаторов в социальной сети ВКонтакте.

Любители аниме смогут поучаствовать в разных конкурсных направлениях масштабного фестиваля Kitsune-con — косплей, саберфайтинг, cover dance и фан-стенд. Мероприятие, по предварительной информации, пройдет 24 ноября.

На фестивале будут организованы разные локации и зоны. Например, фуд-корт, ярмарка, аллея художников, настольные игры и розыгрыши, развлечения от «Фиджитал центра», выступления творческих коллективов.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай.

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