В Тюмени для любителей аниме пройдет масштабный фестиваль

Posted 23 сентября, 11:45
Published 23 сентября, 11:45
Modified 23 сентября, 11:45
Updated 23 сентября, 11:45
Любители аниме смогут поучаствовать в разных конкурсных направлениях масштабного фестиваля Kitsune-con — косплей, саберфайтинг, cover dance и фан-стенд. Мероприятие, по предварительной информации, пройдет 24 ноября.
На фестивале будут организованы разные локации и зоны. Например, фуд-корт, ярмарка, аллея художников, настольные игры и розыгрыши, развлечения от «Фиджитал центра», выступления творческих коллективов.