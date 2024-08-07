nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай

В Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай

7 августа 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени пройдет эротическая дискотека в стиле откровенных японских мультфильмов — хентай.

Тюменская рейв-вечеринка с эротическими костюмами предполагает неожиданный финал, сообщает издание URA.RU, ссылаясь на организаторов Hentai Bundle.

— Наше кредо — это ночная атмосфера нежных оттенков любви, страстных декораций, тематических откровенных нарядов и мощные электронные ритмы, — рассказали организаторы.

Создатели дискотеки пояснили, что ограничивать гостей никто не будет, поэтому как именно закончится вечеринка — пока неясно. Те посетители, кто придет в откровенных костюмах, получат приятные бонусы.

Упустили шанс. В Тюмени на концерт известного артиста уже раскупили все билеты
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на концерт известного артиста Александра Розенбаума уже раскупили все билеты.

Читайте также:
«Есть сложности»: тюменка Водонаева осталась без заработка после «голой» вечеринкиКогда в Тюмень вернется тепло? Синоптики дали прогнозДинамика есть: квадратный метр «вторички» в Тюмени подорожал до 119,4 тысяч
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вечеринка
Подпишитесь
Бизнес на зависимых детях. Как вейпшопы в Тюмени зарабатывают на несовершеннолетних?
Сегодня, 05:50
Скидочку не сделаем! Продавцы жилья на вторичном рынке в Тюмени перестали торговаться
Сегодня, 08:02
Вход для избранных. УК в Тюмени не пускают в дома интернет-провайдеров
Сегодня, 07:23
Провожаем лето: какой будет погода в августе в Тюмени?
Сегодня, 08:19
Платежки с новыми коммунальными тарифами начали приходить тюменцам
Сегодня, 07:15
Три раза был ранен: в Тюмени в последний путь проводят погибшего на фронте бойца СВО
Сегодня, 11:45