В Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Тюменская рейв-вечеринка с эротическими костюмами предполагает неожиданный финал, сообщает издание URA.RU, ссылаясь на организаторов Hentai Bundle.
— Наше кредо — это ночная атмосфера нежных оттенков любви, страстных декораций, тематических откровенных нарядов и мощные электронные ритмы, — рассказали организаторы.
Создатели дискотеки пояснили, что ограничивать гостей никто не будет, поэтому как именно закончится вечеринка — пока неясно. Те посетители, кто придет в откровенных костюмах, получат приятные бонусы.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на концерт известного артиста Александра Розенбаума уже раскупили все билеты.