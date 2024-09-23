Спасаемся от холодов! В Тюмени продажи обогревателей выросли в два раза

Также у тюменцев пользуются популярностью тепловентиляторы. Их покупали чаще в три раза, а стоят они в среднем 9,5 тысяч рублей за новый или 7,5 тысяч рублей «с рук». Специалисты говорят, что тепловентиляторы подходят для ситуаций, когда нужно быстро прогреть помещение без дальнейшего поддержания тепла.