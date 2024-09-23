Спасаемся от холодов! В Тюмени продажи обогревателей выросли в два раза

Posted 23 сентября, 13:50
Published 23 сентября, 13:50
Modified 23 сентября, 13:52
Updated 23 сентября, 13:52
Согласно данным пресс-службы сервиса, продажи обогревателей в Тюмени выросли в два раза. Важно, что «с рук» обогреватели покупали на 71% чаще, а новые — на 162%.
В соответствии с исследованием, наибольшая доля продаж (15 процентов) приходится на масляные обогреватели. Их за последний месяц покупали чаще на 78%, а средняя цена составила 3 тысячи рублей за новый или 1,5 тысяч рублей в ресейле.
Также у тюменцев пользуются популярностью тепловентиляторы. Их покупали чаще в три раза, а стоят они в среднем 9,5 тысяч рублей за новый или 7,5 тысяч рублей «с рук». Специалисты говорят, что тепловентиляторы подходят для ситуаций, когда нужно быстро прогреть помещение без дальнейшего поддержания тепла.
На третьем месте по доле продаж — конвекторные обогреватели, на четвертом — газовые обогреватели, на пятом — инфракрасные обогреватели.
Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.