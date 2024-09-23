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Posted 23 сентября, 12:20

Published 23 сентября, 12:20

Modified 23 сентября, 12:23

Updated 23 сентября, 12:23

В Тюменской области назвали профессии с зарплатой более 150 тысяч рублей

Кто в Тюменской области получает больше 150 тысяч рублей?

23 сентября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области назвали профессии с зарплатой более 150 тысяч рублей

В первом полугодии прошлого года средняя начисленная зарплата в регионе составила 79 271 рубль, что на 116,9% больше, чем годом ранее, об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.

Приличные заработные платы у людей, которые трудятся в сфере добычи нефти и природного газа. Их доходы выросли на 25,4% и составили 227 197 рублей. В сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых зарплаты выросли на 19,6% и достигли 186 690 рублей.

Высокооплачиваемыми являются вакансии специалистов, занятых в производстве химических веществ и химических продуктов. Так, оплата увеличилась на 24,8% и составила 179 499 рублей. 164 575 рублей зарабатывают работники производства машин и оборудования.

Специалисты, работающие в сфере научных исследований и разработок получают в среднем 170 225 рублей, работники воздушного транспорта — 151 893 рубля.

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Ранее «Наш Город» писал, что водителям тюменских автобусов с 1 сентября увеличили размер заработной платы до 85 тысяч рублей. Ранее зарплата составляла 55-57 тысяч рублей.

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