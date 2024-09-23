Кто в Тюменской области получает больше 150 тысяч рублей?

Posted 23 сентября, 12:20
Published 23 сентября, 12:20
Modified 23 сентября, 12:23
Updated 23 сентября, 12:23
Приличные заработные платы у людей, которые трудятся в сфере добычи нефти и природного газа. Их доходы выросли на 25,4% и составили 227 197 рублей. В сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых зарплаты выросли на 19,6% и достигли 186 690 рублей.
Высокооплачиваемыми являются вакансии специалистов, занятых в производстве химических веществ и химических продуктов. Так, оплата увеличилась на 24,8% и составила 179 499 рублей. 164 575 рублей зарабатывают работники производства машин и оборудования.
Специалисты, работающие в сфере научных исследований и разработок получают в среднем 170 225 рублей, работники воздушного транспорта — 151 893 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что водителям тюменских автобусов с 1 сентября увеличили размер заработной платы до 85 тысяч рублей. Ранее зарплата составляла 55-57 тысяч рублей.