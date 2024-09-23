Кто в Тюменской области получает больше 150 тысяч рублей?

Приличные заработные платы у людей, которые трудятся в сфере добычи нефти и природного газа. Их доходы выросли на 25,4% и составили 227 197 рублей. В сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых зарплаты выросли на 19,6% и достигли 186 690 рублей.