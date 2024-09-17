ФОМС поделится опытом с Фондом социального медстрахования Казахстана

Posted 17 сентября, 11:50
Published 17 сентября, 11:50
Modified 17 сентября, 11:50
Updated 17 сентября, 11:50
Илья Баланин, председатель ФОМС, подчеркнул, что фонд уже давно и достаточно плодотворно сотрудничает с коллегами из Казахстана. Он отметил, что фонд накопил значительный опыт в вопросах управления и финансирования системы обязательного медицинского страхования. По его словам, обмен опытом с казахской стороной приведет к взаимному развитию данной сферы. Об этом пишут РИА Новости.
Российские и казахские специалисты договорились об обмене опытом в данной отрасли, а также лучшими законодательными практиками. Помимо этого, стороны условились об организации и участии в различных тематических мероприятиях.
В своем докладе на конференции Баланин отметил, что использование ОМС в рамках реализации государственных проектов направлено на формирование здорового образа жизни и повышение рождаемости в стране.