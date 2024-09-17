ФОМС поделится опытом с Фондом социального медстрахования Казахстана

Илья Баланин, председатель ФОМС, подчеркнул, что фонд уже давно и достаточно плодотворно сотрудничает с коллегами из Казахстана. Он отметил, что фонд накопил значительный опыт в вопросах управления и финансирования системы обязательного медицинского страхования. По его словам, обмен опытом с казахской стороной приведет к взаимному развитию данной сферы. Об этом пишут РИА Новости.