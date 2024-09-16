В Тюменской области нашли тело мужчины с ранениями в шею

Posted 16 сентября, 11:50
Published 16 сентября, 11:50
Modified 16 сентября, 11:53
Updated 16 сентября, 11:53
Следствие считает, что мужчины поругались во время распития алкогольных напитков. В результате один из товарищей схватил нож и нанес другому не менее пяти ударов. Потерпевшему, которому на момент смерти было 55 лет, скончался от полученных травм.
По факту убийства было заведено уголовное дело. Был задержан подозреваемый в преступлении — 53-летний знакомый убитого. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он находится под стражей.
— Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, — уточнили в Следственном комитете по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.