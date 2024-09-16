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Posted 16 сентября, 11:50

Published 16 сентября, 11:50

Modified 16 сентября, 11:53

Updated 16 сентября, 11:53

В Тюменской области нашли тело мужчины с ранениями в шею

В Тюменской области нашли тело мужчины с ранениями в шею

16 сентября 2024, 11:50
Фото: 1MI
В Исетском районе конфликт приятелей закончился кровопролитием. Тело одного из друзей с колото-резаными ранениями нашли в минувший четверг в квартире, где и произошла ссора.

Следствие считает, что мужчины поругались во время распития алкогольных напитков. В результате один из товарищей схватил нож и нанес другому не менее пяти ударов. Потерпевшему, которому на момент смерти было 55 лет, скончался от полученных травм.

По факту убийства было заведено уголовное дело. Был задержан подозреваемый в преступлении — 53-летний знакомый убитого. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он находится под стражей.

— Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, — уточнили в Следственном комитете по Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.

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