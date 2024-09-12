Тюменец с оружием угрожал убийством прохожим

Posted 12 сентября, 11:24
Published 12 сентября, 11:24
Modified 12 сентября, 11:26
Updated 12 сентября, 11:26
Ранее судимый 34-летний горожанин ночью находился на улице Гнаровской. Он угрожал пистолетом проходившим мимо людям.
Очевидцы отметили, что тюменец в грубой форме спрашивал у прохожих о цели их нахождения в этом районе. Вероятно, не удовлетворившись ответами, мужчина достал пневматический пистолет и стал угрожать прохожим убийством. Люди обратились в полицию.
Наряд ППС доставил подозреваемого в дежурную часть. Мужчина признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь тюменцу грозит лишение свободы на срок два года.
Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.