Тюменец с оружием угрожал убийством прохожим

Очевидцы отметили, что тюменец в грубой форме спрашивал у прохожих о цели их нахождения в этом районе. Вероятно, не удовлетворившись ответами, мужчина достал пневматический пистолет и стал угрожать прохожим убийством. Люди обратились в полицию.