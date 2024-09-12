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Posted 12 сентября, 11:24

Published 12 сентября, 11:24

Modified 12 сентября, 11:26

Updated 12 сентября, 11:26

Тюменец с оружием угрожал убийством прохожим

Тюменец с оружием угрожал убийством прохожим

12 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Житель Тюмени ходил по улицам города с пистолетом. Он угрожал расправой случайным прохожим. Тюменца задержали полицейские из патрульно-постовой службы.

Ранее судимый 34-летний горожанин ночью находился на улице Гнаровской. Он угрожал пистолетом проходившим мимо людям.

Очевидцы отметили, что тюменец в грубой форме спрашивал у прохожих о цели их нахождения в этом районе. Вероятно, не удовлетворившись ответами, мужчина достал пневматический пистолет и стал угрожать прохожим убийством. Люди обратились в полицию.

Наряд ППС доставил подозреваемого в дежурную часть. Мужчина признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь тюменцу грозит лишение свободы на срок два года.

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Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.

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