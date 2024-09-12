Тюменские самолеты дважды вынужденно садились — что случилось?

Posted 12 сентября, 09:40
Published 12 сентября, 09:40
Modified 12 сентября, 09:42
Updated 12 сентября, 09:42
По информации Telegram-канала AVIAINCIDENT, самолет, который следовал из Еревана в Тюмень, приземлился в Челябинске. Причина — больной пассажир на борту.
— Экипаж объявил сигнал срочности из-за больного пассажира на борту. Командир принял решение следовать на запасной аэродром Челябинск, — указано в канале.
Из-за случившегося на борту инцидента воздушное судно приземлилось позже запланированного времени.
Что касается второго происшествия, то оно случилось накануне, 11 сентября. Борт направлялся из нашего города в Махачкалу. Было выявлено низкое давление во второй гидросистеме. Экипаж принял решение приземлиться в «Кольцово», в Екатеринбурге.
Судно отправилось в Махачкалу только через пять часов.