Тюменские самолеты дважды вынужденно садились — что случилось?

Что касается второго происшествия, то оно случилось накануне, 11 сентября. Борт направлялся из нашего города в Махачкалу. Было выявлено низкое давление во второй гидросистеме. Экипаж принял решение приземлиться в «Кольцово», в Екатеринбурге.