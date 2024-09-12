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Posted 12 сентября, 09:40

Published 12 сентября, 09:40

Modified 12 сентября, 09:42

Updated 12 сентября, 09:42

Тюменские самолеты дважды вынужденно садились — что случилось?

Тюменские самолеты дважды вынужденно садились — что случилось?

12 сентября 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Два воздушных судна, которые направлялись в город и из него совершили аварийные посадки. О причинах посадок проинформировали в канале AVIAINCIDENT.

По информации Telegram-канала AVIAINCIDENT, самолет, который следовал из Еревана в Тюмень, приземлился в Челябинске. Причина — больной пассажир на борту.

— Экипаж объявил сигнал срочности из-за больного пассажира на борту. Командир принял решение следовать на запасной аэродром Челябинск, — указано в канале.

Из-за случившегося на борту инцидента воздушное судно приземлилось позже запланированного времени.

Что касается второго происшествия, то оно случилось накануне, 11 сентября. Борт направлялся из нашего города в Махачкалу. Было выявлено низкое давление во второй гидросистеме. Экипаж принял решение приземлиться в «Кольцово», в Екатеринбурге.

Судно отправилось в Махачкалу только через пять часов.

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Ранее сообщалось о том, что в рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задержали более чем на пять часов.

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