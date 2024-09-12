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Posted 12 сентября, 08:08

Published 12 сентября, 08:08

Modified 12 сентября, 08:10

Updated 12 сентября, 08:10

В Тюменской области заменили бесплатные участки для бойцов СВО денежной выплатой

Бесплатную землю для тюменских бойцов СВО заменили денежной выплатой

12 сентября 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Тюменской области заменили бесплатные участки для бойцов СВО денежной выплатой

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Касается каждого
В Тюменской области ввели новую льготу для участников специальной военной операции и семей погибших участников СВО. Им предоставлена возможность получать денежные выплаты вместо бесплатных земельных участков.

Изменения в закон Тюменской области «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» утвердили сегодня на очередном заседании депутаты областной думы.

«Предусматривается установление меры поддержки участнику специальной военной операции, члену (членам) семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — указано в документе.

Сумма выплаты будет фиксированной и составит 1 миллион 360 тысяч 450 рублей вне зависимости от количества получателей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в два раза увеличили размер единовременной выплаты контрактникам. С 1 августа 2024 года единовременная региональная выплата составляет 600 тысяч рублей, федеральная — 400 тысяч рублей.

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