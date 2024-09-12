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Posted 12 сентября, 06:26

Published 12 сентября, 06:26

Modified 12 сентября, 07:35

Updated 12 сентября, 07:35

Расходную часть бюджета Тюменской области увеличили почти 53 миллиарда рублей

Более 4 млрд рублей в Тюменской области выделили на помощь сиротам и многодетным

12 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI

Расходную часть бюджета Тюменской области увеличили почти 53 миллиарда рублей

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Касается каждого
Расходы бюджета Тюменской области на 2024 год увеличили на 52,7 миллиарда рублей — до 342 миллиардов 745 миллионов рублей. Соответствующее решение приняли в ходе заседания депутаты областной думы.

Большая часть денежных будет направлена на реализацию госпрограмм в отраслях образования, здравоохранения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, программы «Сотрудничество».

Дополнительно на развитие образования в тюменском регионе направят 5,7 миллиарда рублей (всего 45,6 миллиарда рублей). Денежные средства пойдут на строительство и разработку проектной документации детских садов и школ, приобретение 31 школьного автобуса, увеличение фонда оплаты труда педагогов.

На сферу здравоохранение, а именно льготное обеспечение лекарствами, укрепление материально-технической базы, увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников, дополнительно направят 4,4 миллиарда рублей.

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4,3 миллиарда рублей из областной казны выделят на выплаты сиротам для приобретения благоустроенного жилья, помощь гражданам, чьи дома пострадали от паводка, выплаты многодетным семьям.

Доходы областного бюджета на 2024 год увеличены на 32,6 миллиарда рублей (279,2 миллиарда). Дефицит бюджета составит 63,5 миллиарда рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам первого полугодия 2024 года доходы бюджета Тюменской области составили 139,2 миллиарда рублей, расходы 144 миллиарда.

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