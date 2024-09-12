Более 4 млрд рублей в Тюменской области выделили на помощь сиротам и многодетным

Расходную часть бюджета Тюменской области увеличили почти 53 миллиарда рублей

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Расходы бюджета Тюменской области на 2024 год увеличили на 52,7 миллиарда рублей — до 342 миллиардов 745 миллионов рублей. Соответствующее решение приняли в ходе заседания депутаты областной думы.