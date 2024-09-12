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Posted 12 сентября, 07:02

Published 12 сентября, 07:02

Modified 12 сентября, 09:21

Updated 12 сентября, 09:21

Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса

Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса

12 сентября 2024, 07:02
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
Закон об изменении статуса Голышманово и Заводоуковска приняли депутаты Тюменской областной Думы в ходе очередного заседания. Населенные пункты лишили статуса городских округов.

Заводоуковский и Голышмановский городские округа наделили статусами муниципальных округов с целью соответствия требованиям ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

«Изменения не затронут состав органов местного самоуправления, а также не приведут к затратам для жителей данных муниципалитетов — статус „город“ Заводоуковск и „рабочий поселок“ Голышманово останутся без изменений», — сообщила председатель комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к продаже алкогольный завод «Бенат». 50,15% акций предприятия областные власти намерены включить в программу приватизации госимущества на 2024 год.

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