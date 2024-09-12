Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса

Posted 12 сентября, 07:02
Published 12 сентября, 07:02
Modified 12 сентября, 09:21
Updated 12 сентября, 09:21
Заводоуковский и Голышмановский городские округа наделили статусами муниципальных округов с целью соответствия требованиям ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
«Изменения не затронут состав органов местного самоуправления, а также не приведут к затратам для жителей данных муниципалитетов — статус „город“ Заводоуковск и „рабочий поселок“ Голышманово останутся без изменений», — сообщила председатель комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к продаже алкогольный завод «Бенат». 50,15% акций предприятия областные власти намерены включить в программу приватизации госимущества на 2024 год.