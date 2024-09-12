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Posted 12 сентября, 06:40

Published 12 сентября, 06:40

Modified 12 сентября, 06:42

Updated 12 сентября, 06:42

Тюменским муниципалитетам разрешили демонтировать незаконные киоски

Тюменским муниципалитетам разрешили демонтировать незаконные киоски

12 сентября 2024, 06:40
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
Тюменским властям разрешили демонтировать самостоятельно незаконно установленные объекты некапитального строительства.

Соответствующие изменения в закон «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» приняли в первом и втором окончательном чтениях депутаты областной думы.

Теперь тюменские власти наделены полномочиями демонтировать незаконно установленные киоски, навесы, голубятни, шлагбаумы, бетонные полусферы. Ранее сносить было разрешено только металлические гаражи, погреба и контейнеры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют провести КРТ на земельном участке в центре города площадью около 1,5 тысячи гектаров. В квадрате улиц Пермякова — Энергетиков, Комсомольской — Орджоникидзе — Сакко, 50 лет Октября — Пермякова — Харьковской, Минской — Киевской, Смоленской и Мориса Тореза планируют построить новые ЖК. В настоящее время данная инициатива вынесена на общественное обсуждение.

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