Тюменским муниципалитетам разрешили демонтировать незаконные киоски

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют провести КРТ на земельном участке в центре города площадью около 1,5 тысячи гектаров. В квадрате улиц Пермякова — Энергетиков, Комсомольской — Орджоникидзе — Сакко, 50 лет Октября — Пермякова — Харьковской, Минской — Киевской, Смоленской и Мориса Тореза планируют построить новые ЖК. В настоящее время данная инициатива вынесена на общественное обсуждение.