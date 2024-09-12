Задушил и выкинул в мусорку: тюменца, убившего соседку, отправили в психбольницу

Мужчина был признан виновным в преступлении, но комиссия экспертов пришла к заключению, что подсудимый на момент совершения убийства и до сих пор страдает психическим расстройством, представляет большую опасность для себя и других людей. Поэтому, учтя позицию государственного обвинителя, Ишимский городской суд постановил отправить мужчину на принудительное лечение. Постановление вступило в законную силу.