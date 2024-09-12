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Posted 12 сентября, 08:18

Published 12 сентября, 08:18

Modified 12 сентября, 08:20

Updated 12 сентября, 08:20

Тюменец задушил соседку и выбросил тело в мусорку

Задушил и выкинул в мусорку: тюменца, убившего соседку, отправили в психбольницу

12 сентября 2024, 08:18
Фото: 1MI

Тюменец задушил соседку и выбросил тело в мусорку

В январе Тюмень потрясла новость о найденном на заводе по сортировке мусора теле женщины. Её убийца задержан и помещен в психиатрическую клинику. Об этом сообщили «Нашему городу» в областной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина из Ишима поссорился со знакомой, избил и задушил её, а тело выбросил в мусорный контейнер, откуда оно и попало на мусоросортировочный завод, расположенный в городе.

Мужчина был признан виновным в преступлении, но комиссия экспертов пришла к заключению, что подсудимый на момент совершения убийства и до сих пор страдает психическим расстройством, представляет большую опасность для себя и других людей. Поэтому, учтя позицию государственного обвинителя, Ишимский городской суд постановил отправить мужчину на принудительное лечение. Постановление вступило в законную силу.

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Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.

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#Надежда Зеленина#Тюменская область#Убийство#Приговор#Судебный процесс#Судебный приговор#Мусоросортировочный завод
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