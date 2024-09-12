Задушил и выкинул в мусорку: тюменца, убившего соседку, отправили в психбольницу

Posted 12 сентября, 08:18
Published 12 сентября, 08:18
Modified 12 сентября, 08:20
Updated 12 сентября, 08:20
Суд установил, что мужчина из Ишима поссорился со знакомой, избил и задушил её, а тело выбросил в мусорный контейнер, откуда оно и попало на мусоросортировочный завод, расположенный в городе.
Мужчина был признан виновным в преступлении, но комиссия экспертов пришла к заключению, что подсудимый на момент совершения убийства и до сих пор страдает психическим расстройством, представляет большую опасность для себя и других людей. Поэтому, учтя позицию государственного обвинителя, Ишимский городской суд постановил отправить мужчину на принудительное лечение. Постановление вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.