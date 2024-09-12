Конфликт на дороге. Тюменца не пропустили, а он разбил чужую машину. ВИДЕО

Posted 12 сентября, 10:06
Published 12 сентября, 10:06
Modified 12 сентября, 10:08
Updated 12 сентября, 10:08
Тюменка рассказала, что инцидент случился на улице Мельникайте в Тюмени. Девушка выезжала с автомойки. Она не пропустила мужчину, и он пришел в бешенство.
— Когда выезжала, ему не понравилось, что я его не пропустила, я тогда сдала назад, чтобы он проехал. Когда я выехала на полосу, он вышел из тачки, побежал за моей и начал ее бить, нецензурно выражаясь. Героем себя почувствовал, когда увидел, что женщина за рулем, — рассказала девушка.
Позже, по словам пострадавшей, мужчина скрылся. Она уже подала заявление в полицию.
— После вернулся к своей тачке и вспомнил, что у него ребенок в машине. Сел в свою тачку и по-быстрому свалил. Заявление в полицию написано. И в прокуратуру тоже. Ищу свидетелей этого инцидента. Один свидетель есть, — отметила тюменка.
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