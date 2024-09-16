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Posted 16 сентября, 08:41

Published 16 сентября, 08:41

Modified 16 сентября, 08:58

Updated 16 сентября, 08:58

Центр Тюмени парализовали пробки из-за форума TNF

Центр Тюмени парализовали пробки из-за форума TNF

16 сентября 2024, 08:41
Фото: 1MI
Сюжет
Бизнес-форум
Километровый затор образовался на улице Мельникайте на участке от 30 лет Победы до Рижской. Также затруднено движение на Республики в районе Технопарка.

В пробке стоят и водители на 50 лет ВЛКСМ на участке от Мельникайте до Холодильной, на Холодильной движение затруднено на участке от 50 лет ВЛКСМ до Малыгина. Осложняют дорожную ситуацию и произошедшие дорожно-транспортные происшествия на Республики и Мельникайте.

Фото: 2 ГИС.

Напомним, промышленно-энергетический форум TNF стартовал в Тюменском технопарке в понедельник, 16 сентября. Мероприятие будет проходить в течение четырех дней. Участие в TNF примут министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики России Сергей Цивилев, губернаторы Югры и Ямала Руслан Кухарук и Дмитрий Артюхов, сотни представителей нефтегазовой отрасли.

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