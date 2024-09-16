Центр Тюмени парализовали пробки из-за форума TNF

В пробке стоят и водители на 50 лет ВЛКСМ на участке от Мельникайте до Холодильной, на Холодильной движение затруднено на участке от 50 лет ВЛКСМ до Малыгина. Осложняют дорожную ситуацию и произошедшие дорожно-транспортные происшествия на Республики и Мельникайте.