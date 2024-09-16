Центр Тюмени парализовали пробки из-за форума TNF

Posted 16 сентября, 08:41
Published 16 сентября, 08:41
Modified 16 сентября, 08:58
Updated 16 сентября, 08:58
В пробке стоят и водители на 50 лет ВЛКСМ на участке от Мельникайте до Холодильной, на Холодильной движение затруднено на участке от 50 лет ВЛКСМ до Малыгина. Осложняют дорожную ситуацию и произошедшие дорожно-транспортные происшествия на Республики и Мельникайте.
Напомним, промышленно-энергетический форум TNF стартовал в Тюменском технопарке в понедельник, 16 сентября. Мероприятие будет проходить в течение четырех дней. Участие в TNF примут министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики России Сергей Цивилев, губернаторы Югры и Ямала Руслан Кухарук и Дмитрий Артюхов, сотни представителей нефтегазовой отрасли.