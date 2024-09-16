В Тюменской области мужчина избил сожительницу и оставил умирать

Posted 16 сентября, 14:14
Published 16 сентября, 14:14
Modified 16 сентября, 14:16
Updated 16 сентября, 14:16
По информации Объединенной пресс-службы судебной системы региона, обвиняемый избил сожительницу. После выволок ее на крыльцо, закрыл дверь и оставил там. Сам ушел спать. Утром выяснил, что женщина примерзла к полу, она была уже мертва.
Известно, что тюменка умерла от переохлаждения.
Мужчина, совершивший страшное преступление, раскаялся в произошедшем. Ему назначили два года условного лишения свободы и обязали выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.