nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 14:14

Published 16 сентября, 14:14

Modified 16 сентября, 14:16

Updated 16 сентября, 14:16

В Тюменской области мужчина избил сожительницу и оставил умирать

В Тюменской области мужчина избил сожительницу и оставил умирать

16 сентября 2024, 14:14
Фото: 1MI
В Ярковском районе Тюменской области нетрезвый мужчина избил сожительницу и оставил умирать на веранде. После истязаний он ушел спать.

По информации Объединенной пресс-службы судебной системы региона, обвиняемый избил сожительницу. После выволок ее на крыльцо, закрыл дверь и оставил там. Сам ушел спать. Утром выяснил, что женщина примерзла к полу, она была уже мертва.

Известно, что тюменка умерла от переохлаждения.

Мужчина, совершивший страшное преступление, раскаялся в произошедшем. Ему назначили два года условного лишения свободы и обязали выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

В Тюменской области нашли тело мужчины с ранениями в шею
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.

Читайте также:
Тюменка нашла редкий гриб с корнем. ФОТОВниманию водителей. На трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за туманаВ Тюмени закроют проезд с улицы Широтной
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нападение
Подпишитесь
Популярное