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Posted 16 сентября, 12:51

Published 16 сентября, 12:51

Modified 16 сентября, 12:53

Updated 16 сентября, 12:53

На трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за тумана

Вниманию водителей. На трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за тумана

16 сентября 2024, 12:51
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за тумана

Во вторник на трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за тумана. Об этом тюменцев проинформировали в ФКУ «Уралуправтодор».

По информации «Уралуправтодор», ночью и утром 17 сентября на автодороге Р-402 в пределах Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 метров. Поэтому тюменских автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сегодня, 16 сентября, в Тюмени наблюдалась солнечная погода. Утром температура воздуха составила +2…+12, днем воздух прогрелся до +13…+14, в ночные часы температура воздуха составит +1…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.

В Тюмени сегодня похолодает до +1
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Ранее «Наш город» писал о том, когда в Тюмень вернутся холода.

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