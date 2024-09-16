Вниманию водителей. На трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за тумана

Posted 16 сентября, 12:51
Published 16 сентября, 12:51
Modified 16 сентября, 12:53
Updated 16 сентября, 12:53
По информации «Уралуправтодор», ночью и утром 17 сентября на автодороге Р-402 в пределах Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 метров. Поэтому тюменских автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Сегодня, 16 сентября, в Тюмени наблюдалась солнечная погода. Утром температура воздуха составила +2…+12, днем воздух прогрелся до +13…+14, в ночные часы температура воздуха составит +1…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.