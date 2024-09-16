Вниманию водителей. На трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за тумана

По информации «Уралуправтодор», ночью и утром 17 сентября на автодороге Р-402 в пределах Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 метров. Поэтому тюменских автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.