В Тюмени закроют проезд с улицы Широтной

Posted 16 сентября, 12:30
Published 16 сентября, 12:30
Modified 16 сентября, 12:32
Updated 16 сентября, 12:32
По информации пресс-службы мэрии Тюмени, с 3 октября закроют проезд с улицы Широтной к зданию №65/1. Причина — совершенствование движения на улично-дорожной сети города.
— В целях совершенствования движения на улично-дорожной сети города Тюмени с 3 октября ограничивается проезд транспортных средств с улицы Широтной к зданию № 65/1 (в районе пересечения улицы Широтной и улицы Пермякова, — сообщили в администрации.
Отмечается, что в указанном месте будут установлены знаки «Въезд запрещен» и «Поворот направо запрещен».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб 55-летний водитель, гражданин Узбекистана. Трагедия случилась на 178-м километре автодороги.