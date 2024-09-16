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Posted 16 сентября, 12:30

Published 16 сентября, 12:30

Modified 16 сентября, 12:32

Updated 16 сентября, 12:32

В Тюмени закроют проезд с улицы Широтной

В Тюмени закроют проезд с улицы Широтной

16 сентября 2024, 12:30
Фото: 1MI
Совсем скоро в Тюмени закроют проезд с улицы Широтной к зданию номер 65, корпус 1. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

По информации пресс-службы мэрии Тюмени, с 3 октября закроют проезд с улицы Широтной к зданию №65/1. Причина — совершенствование движения на улично-дорожной сети города.

— В целях совершенствования движения на улично-дорожной сети города Тюмени с 3 октября ограничивается проезд транспортных средств с улицы Широтной к зданию № 65/1 (в районе пересечения улицы Широтной и улицы Пермякова, — сообщили в администрации.

Отмечается, что в указанном месте будут установлены знаки «Въезд запрещен» и «Поворот направо запрещен».

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб 55-летний водитель, гражданин Узбекистана. Трагедия случилась на 178-м километре автодороги.

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