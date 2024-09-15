«Пробка беспросветная»: тюменцы попали в 6-километровый затор на Велижанском тракте

Также затор наблюдается на Червишевском тракте на участке от Федюнинского до Престольной и от Энергетиков (д.Патрушева) до Престольной. В целом в настоящее время дорожная ситуация в Тюмени, по данным 2 ГИС, оценивается в три балла.