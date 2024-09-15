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Posted 15 сентября, 08:18

Published 15 сентября, 08:18

Modified 15 сентября, 08:20

Updated 15 сентября, 08:20

тюменцы попали в 6-километровый затор на Велижанском тракте

«Пробка беспросветная»: тюменцы попали в 6-километровый затор на Велижанском тракте

15 сентября 2024, 08:18

тюменцы попали в 6-километровый затор на Велижанском тракте

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ДТП
Шестикилометровая пробка образовалась сегодня днем в Тюмени на Велижанском тракте. Причиной затора, растянувшегося от садового общества «Электрон» до садового общества «Малинка», стала произошедшая авария.

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе поворота к садовым участкам «Якорь» и «Плодовое» — один из автомобилей полностью перекрыл движении по правой стороне дороги закрыт для движения.

Фото: 2 ГИС.
«Пробка беспросветная», — сообщают автовладельцы.

Также затор наблюдается на Червишевском тракте на участке от Федюнинского до Престольной и от Энергетиков (д.Патрушева) до Престольной. В целом в настоящее время дорожная ситуация в Тюмени, по данным 2 ГИС, оценивается в три балла.

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