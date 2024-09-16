Тюменка нашла редкий гриб с корнем. ФОТО

Posted 16 сентября, 13:18
Published 16 сентября, 13:18
Modified 16 сентября, 13:20
Updated 16 сентября, 13:20
Пост о найденном редком грибе появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
— Кто писал, что у грибов не бывает корней? Еле выдрала с грядки. Что скажите, что за зверь попался? — задала вопрос тюменка Елена Землянова.
Женщине ответили, что она наткнулась на Ксерулу корневую. Особенностью этого гриба можно считать его ножку. Она достигает 20 сантиметров в длину, примерно 15 из которых уходят под землю.
Поверхность шляпки в меру слизистая с явно выраженными радиальными морщинами. Цвет переменчивый, от оливкового, серовато- коричневого, до грязно-желтого.
Ксерула корневая встречается с середины до конца июля. Иногда попадается до конца сентября в различных лесах. Предпочитает корни деревьев и сильно перегнившие древесные останки.
Ранее «Наш город» публиковал материал о белых грибах. Раскрыли карту урожайных мест, поделились хорошими рецептами.