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Posted 16 сентября, 13:18

Published 16 сентября, 13:18

Modified 16 сентября, 13:20

Updated 16 сентября, 13:20

Тюменка нашла редкий гриб с корнем. ФОТО

Тюменка нашла редкий гриб с корнем. ФОТО

16 сентября 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Тюмени Елена Землянова нашла у себя в огороде редчайший гриб под названием Ксерула корневая. Фотографию необычного гриба она опубликовала в сообществе грибников.

Пост о найденном редком грибе появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

— Кто писал, что у грибов не бывает корней? Еле выдрала с грядки. Что скажите, что за зверь попался? — задала вопрос тюменка Елена Землянова.

Женщине ответили, что она наткнулась на Ксерулу корневую. Особенностью этого гриба можно считать его ножку. Она достигает 20 сантиметров в длину, примерно 15 из которых уходят под землю.

Фото: «Грибники Тюмени и Тюменской области» ВК

Поверхность шляпки в меру слизистая с явно выраженными радиальными морщинами. Цвет переменчивый, от оливкового, серовато- коричневого, до грязно-желтого.

Ксерула корневая встречается с середины до конца июля. Иногда попадается до конца сентября в различных лесах. Предпочитает корни деревьев и сильно перегнившие древесные останки.

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