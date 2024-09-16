Специалисты назвали признаки болезни Альцгеймера

Posted 16 сентября, 09:48
Published 16 сентября, 09:48
Modified 16 сентября, 09:48
Updated 16 сентября, 09:48
Первым сигналом является ухудшение памяти, сообщает newkhakasiya.online. Старший директор по уходу и поддержке в Ассоциации Альцгеймера Моника Морено и клинический нейрофизиолог Виктория Ливитт рекомендуют обратить внимание на проблемы с запоминанием, особенно новой информации. Это один из первых признаков развития болезни. Со временем такие проблемы могут значительно повлиять на повседневную жизнь: человек начинает забывать о запланированных встречах или необходимости принять медикаменты, перестает ориентироваться в знакомых местах.
Второй признак — это сложности в выполнении привычных задач, которые раньше не вызывали трудностей. Например, опытный повар может в какой-то момент не вспомнить, как приготовить омлет.
Третьим признаком являются нарушения речи. Люди с легким когнитивным расстройством, вызванным ранними этапами болезни Альцгеймера, иногда испытывают трудности с поиском нужного слова — оно может крутиться на языке, но его не получается вспомнить. Такие проблемы при развитии болезни начинают возникать все чаще.
Кроме этого, с развитием болезни Альцгеймера человеку становится все сложнее поддерживать разговор. Например, он может прерываться на середине фразы и часто повторять одно и то же. Среди других признаков этого заболевания можно выделить затруднения с отслеживанием времени и дат, с определением расстояний, отдаление от близких людей, а также принятие неадекватных решений.