Специалисты назвали признаки болезни Альцгеймера

Кроме этого, с развитием болезни Альцгеймера человеку становится все сложнее поддерживать разговор. Например, он может прерываться на середине фразы и часто повторять одно и то же. Среди других признаков этого заболевания можно выделить затруднения с отслеживанием времени и дат, с определением расстояний, отдаление от близких людей, а также принятие неадекватных решений.