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Posted 16 сентября, 09:48

Published 16 сентября, 09:48

Modified 16 сентября, 09:48

Updated 16 сентября, 09:48

Специалисты назвали признаки болезни Альцгеймера

Специалисты назвали признаки болезни Альцгеймера

16 сентября 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты рассказали о трех главных признаках, которые могут указывать на начало развития болезни Альцгеймера. При их возникновении крайне важно незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.

Первым сигналом является ухудшение памяти, сообщает newkhakasiya.online. Старший директор по уходу и поддержке в Ассоциации Альцгеймера Моника Морено и клинический нейрофизиолог Виктория Ливитт рекомендуют обратить внимание на проблемы с запоминанием, особенно новой информации. Это один из первых признаков развития болезни. Со временем такие проблемы могут значительно повлиять на повседневную жизнь: человек начинает забывать о запланированных встречах или необходимости принять медикаменты, перестает ориентироваться в знакомых местах.

Второй признак — это сложности в выполнении привычных задач, которые раньше не вызывали трудностей. Например, опытный повар может в какой-то момент не вспомнить, как приготовить омлет.

Третьим признаком являются нарушения речи. Люди с легким когнитивным расстройством, вызванным ранними этапами болезни Альцгеймера, иногда испытывают трудности с поиском нужного слова — оно может крутиться на языке, но его не получается вспомнить. Такие проблемы при развитии болезни начинают возникать все чаще.

Кроме этого, с развитием болезни Альцгеймера человеку становится все сложнее поддерживать разговор. Например, он может прерываться на середине фразы и часто повторять одно и то же. Среди других признаков этого заболевания можно выделить затруднения с отслеживанием времени и дат, с определением расстояний, отдаление от близких людей, а также принятие неадекватных решений.

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