Внимание! В Тюменской области выявлена новая схема мошенничества

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Теперь злоумышленники представляются работниками Социального или Пенсионного фонда России, говоря, что размер текущей или будущей пенсии можно существенно увеличить. Они ссылаются на то, что будто бы обнаружен неучтенный трудовой стаж.
Если человек поверил мошенникам, то его приглашают якобы на консультацию в Многофункциональный центр или в отделение фонда. Бдительность человека может усыпить то, что злоумышленники называют реальные адреса.
Далее аферисты просят назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН, код из СМС. После того, как человек назовет персональные данные и код, мошенники получают доступ в личный кабинет на портале Госуслуги. Они могут оформить на жертву кредиты или займы.
В пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области отмечают, что нужно немедленно прерывать подобные разговоры. Нельзя сообщать посторонним лицам личные данные, коды из СМС и реквизиты карт.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю мошенники украли у жителей региона порядка 37 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали около 70 человек.