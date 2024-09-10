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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Внимание! В Тюменской области выявлена новая схема мошенничества

Внимание! В Тюменской области выявлена новая схема мошенничества

10 сентября 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
По информации пресс-службы отделения Банка России по Тюменской области, жителям нашего региона стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые предлагают увеличить размер пенсии. Мошенники используют новые схемы для обмана.

Теперь злоумышленники представляются работниками Социального или Пенсионного фонда России, говоря, что размер текущей или будущей пенсии можно существенно увеличить. Они ссылаются на то, что будто бы обнаружен неучтенный трудовой стаж.

Если человек поверил мошенникам, то его приглашают якобы на консультацию в Многофункциональный центр или в отделение фонда. Бдительность человека может усыпить то, что злоумышленники называют реальные адреса.

Далее аферисты просят назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН, код из СМС. После того, как человек назовет персональные данные и код, мошенники получают доступ в личный кабинет на портале Госуслуги. Они могут оформить на жертву кредиты или займы.

В пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области отмечают, что нужно немедленно прерывать подобные разговоры. Нельзя сообщать посторонним лицам личные данные, коды из СМС и реквизиты карт.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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