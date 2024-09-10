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53-летний тоболяк погиб в зоне СВО

53-летний тоболяк погиб в зоне СВО

10 сентября 2024, 12:10
Фото: 1MI
В Тобольске Тюменской области простятся с участником специальной военной операции. Василий Кузнецов погиб в возрасте 53 лет на фронте.

Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», уроженец Тюменской области Василий Кузнецов выполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Фото: Типичный Тобольск

Жизнь бойца спецоперации Василия Кузнецова оборвалась 5 сентября 2024 года. Отважному мужчине было 53 года.

По имеющейся информации, прощание состоится завтра, 11 сентября, с 9 до 10 часов. Траурная церемония пройдет по адресу: микрорайон 3Б, «Траурный зал». Похороны солдата специальной военной операции пройдут на Алемасовском кладбище.

На СВО погиб рядовой мотострелок из Тюменской области
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске Тюменской области простятся с бойцом специальной военной операции. Иван Дудников погиб в возрасте 24 лет на территории Донецкой Народной Республики.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бойцы СВО
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