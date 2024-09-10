53-летний тоболяк погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», уроженец Тюменской области Василий Кузнецов выполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Жизнь бойца спецоперации Василия Кузнецова оборвалась 5 сентября 2024 года. Отважному мужчине было 53 года.
По имеющейся информации, прощание состоится завтра, 11 сентября, с 9 до 10 часов. Траурная церемония пройдет по адресу: микрорайон 3Б, «Траурный зал». Похороны солдата специальной военной операции пройдут на Алемасовском кладбище.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске Тюменской области простятся с бойцом специальной военной операции. Иван Дудников погиб в возрасте 24 лет на территории Донецкой Народной Республики.