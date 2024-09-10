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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:38

В Тюмени дети едва не выпали из окна многоэтажного дома

В Тюмени дети едва не выпали из окна многоэтажного дома. ВИДЕО

10 сентября 2024, 11:28
Фото: 1MI

В Тюмени дети едва не выпали из окна многоэтажного дома

В Тюмени в жилом комплексе «Домашний» двое маленьких детей высовывались из окна многоэтажного дома. Соседи хотят обратиться в органы опеки.
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Дети

В Тюмени в ЖК «Домашний» двое маленьких детей высовывались из окна многоэтажного дома. Видеоролик размещен в сообществе «ЧП Тюмень».

— Вчера в ЖК Домашний. Квартиру снимают две молодые девушки. Неравнодушным соседям дверь открыли только через час! На замечание ответили, что все под контролем. Соседи планируют обратиться в органы опеки, — рассказали обеспокоенные ситуацией тюменцы.

Официальные ведомства пока никак не прокомментировали произошедшее.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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