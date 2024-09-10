В Тюмени дети едва не выпали из окна многоэтажного дома. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Тюмени в ЖК «Домашний» двое маленьких детей высовывались из окна многоэтажного дома. Видеоролик размещен в сообществе «ЧП Тюмень».
— Вчера в ЖК Домашний. Квартиру снимают две молодые девушки. Неравнодушным соседям дверь открыли только через час! На замечание ответили, что все под контролем. Соседи планируют обратиться в органы опеки, — рассказали обеспокоенные ситуацией тюменцы.
Официальные ведомства пока никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП.