Выжигая депрессию. От ментальных проблем тюменцев будут лечить электрошоком

Кинематограф также формирует представление об ЭСТ, как о карательной терапии, которая применяются по решению врача и без согласия пациента. однако на деле все обстоит иначе. Если больному показано такое лечение, то сначала его будут обязаны ознакомить с процедурой, ее рисках и эффекте воздействия. После этого пациент должен подписать документ о том, что он был проинформирован и согласен на проведение процедуры. Если согласие не подписано, то в большинстве случаев применяться метод лечения не может.