Выжигая депрессию. От ментальных проблем тюменцев будут лечить электрошоком

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Определение принятой Минздравом рекомендации звучит жутко, ЭСТ (так сокращают электросудорожную терапию — прим.ред) — это способ лечения при котором «эпилептиформный большой судорожный припадок вызывается пропусканием электрического тока через головной мозг пациента с целью достижения лечебного эффекта». Многие тут же предоставляют пугающие кинематографические кадры, на которых изображалось применение такого метода. Ожидаемое, что подобное вызывает у людей шок. Но чтобы разобраться в этом способе лечения нужно окунуться в историю и внимательнее изучить сферу применения метода.
Как рассказала «Нашему городу» психиатр Полина Сотникова, ЭСТ существует с 30-х годов, но широкое распространение она получила в 40-50 годы. Однако с развитием медикаментозного лечения от такого варианта все чаще стали отказываться, а многие современные врачи вовсе не владеют техников проведения процедуры.
«Это не так страшно и не так просто, как кажется. Тут нужна целая бригада специалистов. Проводится процедура под анестезией и релаксантами, мозг при этом не получает повреждений. Однако на обучение врачей уйдет много времени и я не думаю, что метод получит былое широкое распространение, это лишь допустимый вариант — не более. Я уверена, что многие специалисты вовсе откажутся от использования этого способа», — пояснила специалист.
Также она указала на то, что в клинических рекомендациях, одобренных Минздравом России прописано — «при применении ЭСТ для лечения коморбидной депрессивной симптоматики ремиссия достигается не более чем в 20 процентов случаев».
Врач также указывает на то, что ранее чаще всего такой метод лечения использовался при шизофрении и сейчас также, вероятно, будет использоваться в аналогичных случаях, но при условии, что иные методы лечения не помогают. Однако ЭСТ использовался и при лечении биполярного расстройства, а также депрессии, но также лишь в случае, если они не поддаются иным формам лечения.
«Как показывают исследования, большая часть пациентов, получивших ЭСТ в качестве лечения, страдали именно от депрессии, которая не поддавалась лечению. Данные говорят о том, что метод имел положительный эффект. Однако есть и побочные эффекты, например, потеря памяти, однако она со временем восстанавливается», — указывает Сотникова.
Вместе с тем механизм действия такого вида терапии пока полноценно не изучен, лишь предполагается, что воздействие тока вызывает повышение выброса нейромедиаторов, таких как адреналин, норадреналин и дофамин, что и позволяет достигнуть терапевтического эффекта при депрессии. Также указывается, что такой вид лечения может спровоцировать возникновение желаемого эффекта от медикаментозной терапии.
Кинематограф также формирует представление об ЭСТ, как о карательной терапии, которая применяются по решению врача и без согласия пациента. однако на деле все обстоит иначе. Если больному показано такое лечение, то сначала его будут обязаны ознакомить с процедурой, ее рисках и эффекте воздействия. После этого пациент должен подписать документ о том, что он был проинформирован и согласен на проведение процедуры. Если согласие не подписано, то в большинстве случаев применяться метод лечения не может.
Исключением из правила считаются лишь случаи, если пациент находится без сознания и его согласие получить невозможно или же в случае, если такой формат лечения является единственным возможным в случаях, когда речь идет об угрозе жизни.
«Врач не может вынудить пациента, находящегося в сознании, пойти на процедуру, если на то нет веских оснований. А основаниями этими обычно служат только особо острые состояния. Здесь речь только о критических случаях», — проясняет психиатр Сотникова.
Однако в социальных сетях некоторые все же допускают, что ЭСТ может применяться, как карательная терапия и опасаются того, что внедрение такого метода еще сильнее стигматизирует поход к специалисту при возникновении ментальных проблем.