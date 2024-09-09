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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В ДТП в Тюмени пострадал школьник на самокате

ДТП на Лесобазе в Тюмени: травмирован школьник на самокате

9 сентября 2024, 13:04
Фото: @gibdd72

В ДТП в Тюмени пострадал школьник на самокате

8 сентября на Домбровской, 10 был сбит 7-летний ребенок. Он выехал на самокате на зебру нерегулируемого перехода.
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ДТП

Мама, шедшая позади, не успела его остановить, а водитель автомобиля — быстро среагировать на появившегося перед машиной школьника. Обстоятельства ДТП выясняются.

Это не первое подобное происшествие в Тюмени. Нерегулируемые перекрестки и дети на самокатах — опасное сочетание.

Здесь водителям надо быть особенно внимательными, и снижать скорость при подъезде к зебрам. А родителям важно объяснить детям правила дорожного движения, согласно которым по пешеходному переходу нужно идти пешком, а не пересекать его на самокате или велосипеде.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#ДТП#Жертвы ДТП#Травмы#Безопасность#Правила дорожного движения
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