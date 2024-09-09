ДТП на Лесобазе в Тюмени: травмирован школьник на самокате

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Мама, шедшая позади, не успела его остановить, а водитель автомобиля — быстро среагировать на появившегося перед машиной школьника. Обстоятельства ДТП выясняются.
Это не первое подобное происшествие в Тюмени. Нерегулируемые перекрестки и дети на самокатах — опасное сочетание.
Здесь водителям надо быть особенно внимательными, и снижать скорость при подъезде к зебрам. А родителям важно объяснить детям правила дорожного движения, согласно которым по пешеходному переходу нужно идти пешком, а не пересекать его на самокате или велосипеде.