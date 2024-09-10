В Тюменской области восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В поселке Коммунар в Исетском районе Тюменской области случилось ДТП с квадроциклом, на котором ехала восьмилетняя девочка. В аварии пострадала ее девятилетняя подруга, рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.
— Предварительно, девочка попыталась на ходу запрыгнуть на квадроцикл, на котором ехала ее восьмилетняя подруга. Она схватилась за квадроцикл, но не удержалась, упала, получила травму, — сообщили в Госавтоинспекции.
Выяснилось, что ребенку купили квадроцикл ее родители. Девочка разъезжала на нем по поселку. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.