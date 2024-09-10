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В Тюменской области восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП

В Тюменской области восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП

10 сентября 2024, 10:38
Фото: 1MI
В Исетском районе восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила дорожный инцидент. В ДТП пострадала ее девятилетняя приятельница.
Сюжет
ДТП

В поселке Коммунар в Исетском районе Тюменской области случилось ДТП с квадроциклом, на котором ехала восьмилетняя девочка. В аварии пострадала ее девятилетняя подруга, рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.

— Предварительно, девочка попыталась на ходу запрыгнуть на квадроцикл, на котором ехала ее восьмилетняя подруга. Она схватилась за квадроцикл, но не удержалась, упала, получила травму, — сообщили в Госавтоинспекции.

Выяснилось, что ребенку купили квадроцикл ее родители. Девочка разъезжала на нем по поселку. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
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