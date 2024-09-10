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В начале учебного года в Тюменской области наблюдается нехватка учителей

В начале учебного года в Тюменской области наблюдается нехватка учителей

10 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI
В нашем регионе не хватает более 370 преподавателей. Информация размещена в документе регионального департамента труда и занятости населения.

В отчете указано, что число рабочих мест по вакансии учителя — 371. Количество состоящих на учете — 5. При этом минимальная заработная плата по заявленным вакансиям — 31 271 рублей.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в школах наблюдается дефицит учителей русского языка и литературы (86 вакансий), математики (93), истории и обществознания (41), физики (39), иностранного языка (59).

Самая высокая заработная плата у педагогов в начальной школе. Доход составляет 39,9 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что из-за упавшего в школе Тобольска потолка дети лишились места обучения.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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