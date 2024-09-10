В начале учебного года в Тюменской области наблюдается нехватка учителей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В отчете указано, что число рабочих мест по вакансии учителя — 371. Количество состоящих на учете — 5. При этом минимальная заработная плата по заявленным вакансиям — 31 271 рублей.
По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в школах наблюдается дефицит учителей русского языка и литературы (86 вакансий), математики (93), истории и обществознания (41), физики (39), иностранного языка (59).
Самая высокая заработная плата у педагогов в начальной школе. Доход составляет 39,9 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что из-за упавшего в школе Тобольска потолка дети лишились места обучения.