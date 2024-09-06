Реши за меня! Как ГДЗ влияют на успеваемость и развитие школьника?

Но вот учителя и чиновники таким сервисам не рады. Ведь школьник просто копирует ответ себе в тетрадь, а иногда и этого делать не приходится, можно решенную задачу и распечатать. Да и без ДЗ, которое так хотят отменить, по мнению учителей будет полный дилетантизм. Ведь экзамены то нужно будет сдавать самому. А как это сделать, если ты никогда не решал задачи сам?