Реши за меня! Как ГДЗ влияют на успеваемость и развитие школьника?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Многие общественники и родители уже обращались к Минпросвещения за отменой домашних заданий. Из-за них дети, вроде как, теряют интерес к учебе и слишком загружены.
Дело дошло и до политических партий, например, вице-спикер Думы Владислав Даванков уже предлагал запретить ДЗ на законодательном уровне.
Минпросвещения же на все предложения отвечает уклончиво, зато резко высказывается против ГДЗ. Дескать, дети сами должны учиться закреплять полученный в школе материал.
Вот только, осваивать этот материал мало кто хочет, когда есть простой и надежный вариант.
Как рассказал портал «Новые Известия», решебники в стране дело обычное. Ими при этом пользуются в том числе учителя, когда готовят задачи к уроку. На некоторые сайты ежедневно заходят 10-15 млн пользователей.
Раньше все ГДЗ составляли или учителя, или авторы научных работ. Сейчас это могут делать и нейросети. Да что уж там, они могут за один запрос решить целую контрольную работу.
Но вот учителя и чиновники таким сервисам не рады. Ведь школьник просто копирует ответ себе в тетрадь, а иногда и этого делать не приходится, можно решенную задачу и распечатать. Да и без ДЗ, которое так хотят отменить, по мнению учителей будет полный дилетантизм. Ведь экзамены то нужно будет сдавать самому. А как это сделать, если ты никогда не решал задачи сам?
Сторонники же ГДЗ указывают на то, что решебники наоборот, дают детям больше заинтересоваться материалом, ведь если он читал или слушал, но не понял материал от учителя. Да и учитель всегда может понять, решил ребенок задачу сам или нет.
Если же прибегать к такому подходу, то и решебники надо выбирать грамотно. Первое, что нужно сделать — это искать те варианты, где объясняется все подробно, а не просто выдается в виде ответа. Таких сервисов, конечно, меньше, но они есть. Похожи в какой-то степени на онлайн-репетитора.
Ранее сообщалось о том, что из-за упавшего в школе Тобольска потолка дети лишились места обучения.