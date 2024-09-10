Раскрыта реальная опасность обычных комаров в роли переносчиков инфекций

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Выходит, назойливые насекомые не просто мешают жить, но и создают реальную угрозу заражения какой-нибудь экзотической или смертельно опасной болезнью?
Pravda.Ru узнала у энтомолога Юрия Гниненко, какие ещё инфекции могут переносить комары обыкновенные.
«У комара какой механизм? Он укусил, например, какую-то собачку, у которой в крови есть этот патоген, а потом, когда он прилетел к вам, он проколол вашу кожу, и чтобы кровь не сворачивалась, он впрыскивает своим колющим аппаратом внутрь тела человека слюну, которая предотвращает свёртывание крови, чтобы пить было спокойненько. И туда же попадает этот возбудитель. Вот механизм такой. То есть комар сам не болеет, он взял мышку, у нее туляремия, потом к вам прилетел, вас укусил, и у вас туляремия», — объяснил собеседник издания.
По его мнению, сложно обвинять комаров в распространении болезней — ведь они занимаются этим без злого умысла.
«Потому что он кусает, ему жить хочется, он кусает для пропитания то одного, то другого, и тут ему попался какой-то заражённый — и всё, и он стал всем переносить теперь», — заметил учёный.
Таким образом, теоретически от комара можно заразиться едва ли не чем угодно.
«То есть какую-нибудь, не знаю, чесотку он, наверное, не передаст, а вот какое-нибудь вирусное, ещё что-нибудь, есть такие возбудители другие, которые он тоже переносит — так что есть перечень патогенов, которые комары могут переносить», — заключил Юрий Гниненко.