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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Раскрыта реальная опасность обычных комаров в роли переносчиков инфекций

10 сентября 2024, 14:34
В Россию может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту, способный вызывать менингит и даже энцефалит, пугают СМИ. Комарам как будто всё равно, какие инфекции переносить.

Выходит, назойливые насекомые не просто мешают жить, но и создают реальную угрозу заражения какой-нибудь экзотической или смертельно опасной болезнью?

Pravda.Ru узнала у энтомолога Юрия Гниненко, какие ещё инфекции могут переносить комары обыкновенные.

«У комара какой механизм? Он укусил, например, какую-то собачку, у которой в крови есть этот патоген, а потом, когда он прилетел к вам, он проколол вашу кожу, и чтобы кровь не сворачивалась, он впрыскивает своим колющим аппаратом внутрь тела человека слюну, которая предотвращает свёртывание крови, чтобы пить было спокойненько. И туда же попадает этот возбудитель. Вот механизм такой. То есть комар сам не болеет, он взял мышку, у нее туляремия, потом к вам прилетел, вас укусил, и у вас туляремия», — объяснил собеседник издания.

По его мнению, сложно обвинять комаров в распространении болезней — ведь они занимаются этим без злого умысла.

«Потому что он кусает, ему жить хочется, он кусает для пропитания то одного, то другого, и тут ему попался какой-то заражённый — и всё, и он стал всем переносить теперь», — заметил учёный.

Таким образом, теоретически от комара можно заразиться едва ли не чем угодно.

«То есть какую-нибудь, не знаю, чесотку он, наверное, не передаст, а вот какое-нибудь вирусное, ещё что-нибудь, есть такие возбудители другие, которые он тоже переносит — так что есть перечень патогенов, которые комары могут переносить», — заключил Юрий Гниненко.
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