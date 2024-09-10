Раскрыта реальная опасность обычных комаров в роли переносчиков инфекций

В Россию может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту, способный вызывать менингит и даже энцефалит, пугают СМИ. Комарам как будто всё равно, какие инфекции переносить.