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Тюменцы останутся без телепередач и радио до 25 сентября

Тюменцы останутся без телепередач и радио до 25 сентября

9 сентября 2024, 11:40
Фото: 1MI
В Тюменской области ожидаются перебои в вещании телеканалов и радиостанций. Перебои будут происходить с 12 по 25 сентября.

По информации «Российской телевизионной и радиовещательной сети», перерывы в вещании телеканалов и радиостанций ожидаются в отдельных районах области с 12 по 25 сентября.

— Предупреждение о проведении профилактических работ на радиотелевизионных станциях в Тюменской области. С 12 по 25 сентября в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания, — передает инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на РТРС.

Подробный график отключений телеканалов и радиостанций на территории Тюменской области представлен ниже:

Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы на 30 процентов чаще стали брать кредиты. Такие данные приводит отделение Банка России.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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