Тюменцы останутся без телепередач и радио до 25 сентября

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По информации «Российской телевизионной и радиовещательной сети», перерывы в вещании телеканалов и радиостанций ожидаются в отдельных районах области с 12 по 25 сентября.
— Предупреждение о проведении профилактических работ на радиотелевизионных станциях в Тюменской области. С 12 по 25 сентября в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания, — передает инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на РТРС.
Подробный график отключений телеканалов и радиостанций на территории Тюменской области представлен ниже:
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы на 30 процентов чаще стали брать кредиты. Такие данные приводит отделение Банка России.