В Тюменской области девочка провалилась в открытую трубу на асфальте возле магазина

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Ишиме девятилетняя девочка провалилась в открытую трубу на асфальте возле магазина. Несчастный случай произошел в июне 2024 года у продуктового магазина «Доброцен». Ребенок получил ушиб.
После произошедшего законная представительница девочки обратилась в прокуратуру с иском о защите прав ее ребенка.
— Сотрудники правоохранительных органов провели проверку места происшествия. Собственник земельного участка ненадлежащим образом содержала свое имущество, что привело к травмированию человека, — сообщает прокуратура Тюменской области.
Межрайонная прокуратура взыскала с собственницы земельного участка в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.