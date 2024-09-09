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В Тюменской области девочка провалилась в открытую трубу на асфальте возле магазина

В Тюменской области девочка провалилась в открытую трубу на асфальте возле магазина

9 сентября 2024, 11:08
Фото: 1MI
В Ишиме в Тюменской области девятилетняя девочка провалилась в открытую трубу в асфальте ногой и получила ушиб. О несчастном случае сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В Ишиме девятилетняя девочка провалилась в открытую трубу на асфальте возле магазина. Несчастный случай произошел в июне 2024 года у продуктового магазина «Доброцен». Ребенок получил ушиб.

После произошедшего законная представительница девочки обратилась в прокуратуру с иском о защите прав ее ребенка.

— Сотрудники правоохранительных органов провели проверку места происшествия. Собственник земельного участка ненадлежащим образом содержала свое имущество, что привело к травмированию человека, — сообщает прокуратура Тюменской области.

Межрайонная прокуратура взыскала с собственницы земельного участка в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

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