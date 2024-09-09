Выгорел полностью: в тобольском саду сгорел автобус

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» информацию о произошедшем подтвердили.
«Вызов в пожарную службу поступил в 10:53 в понедельник, 9 сентября. На место пожара были направлены 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.
Во время ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 6 сентября, на федеральной автодороге на Тюмень — Ханты-Мансийск сгорела фура. Инцидент произошел в 10 километрах от села Ярково. К счастью, никто не пострадал.