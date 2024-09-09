nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Александровском саду в Тобольске сгорел автобус

Выгорел полностью: в тобольском саду сгорел автобус

9 сентября 2024, 08:27
Фото: 1MI

Александровском саду в Тобольске сгорел автобус

В Тобольске на дороге в Александровском саду сгорел автобус. Видеоролик с произошедшим ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, транспортное средство принадлежало дорожным службам.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» информацию о произошедшем подтвердили.

Видео: Типичный Тобольск
«Вызов в пожарную службу поступил в 10:53 в понедельник, 9 сентября. На место пожара были направлены 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

Во время ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 6 сентября, на федеральной автодороге на Тюмень — Ханты-Мансийск сгорела фура. Инцидент произошел в 10 километрах от села Ярково. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также:
Центральную улицу Тюмени закроют для транспорта на годПосадил раненого ребенка у дерева, бросил авто и сбежал: в Тюмени ищут виновника ДТПВ Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сгорел автомобиль
Подпишитесь
Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?
Сегодня, 05:56
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
6 сентября, 03:45
В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки
Сегодня, 08:23
Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке
Сегодня, 07:09
Цены на обогреватели в Тюмени осенью могут вырасти в 5-6 раз
Сегодня, 05:28
Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР
Сегодня, 10:45