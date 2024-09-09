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Текутьевское кладбище в Тюмени хотят реконструировать

Текутьевское кладбище в Тюмени ждет трансформация

9 сентября 2024, 04:41
Фото: 1MI

Текутьевское кладбище в Тюмени хотят реконструировать

В настоящее время разработкой концепции кладбища занимаются архитекторы, ландшафтные дизайнеры, урбанисты и историки на воркшопе «Проспекты памяти», который проходит в рамках фестиваля «Открытый город» в Москве.

Порядка 15 человек работают над проектом по преобразованию пространства Текутьевского кладбища с учетом его исторических, культурных и природных особенностей. Итоги работы воркшопа будут представлены 14 ноября в музейном пространстве «Руины» Музея архитектуры имени Щусева в Москве.

Текутьевское кладбище, основанное в конце XIX века, является местом захоронения известных тюменских купцов, меценатов, ученых и политиков. На территории кладбища расположено около 12 тысяч захоронений. Кладбище являлось действующим с 1885 по 1962 годы, сейчас внесено в перечень объектов культурного наследия.

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В минувшем году был выпущен путеводитель по Текутьевском кладбищу. На создание брошюры, состоящей из 30 тридцати главы у волонтеров ушло около четырех лет. В путеводитель вошли классификация дореволюционных надгробий (около сотни), раздел с описанием флоры этого места и карта с 60 важными захоронениями.

Ранее «Наш Город» писал, что глава редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник предложил создать на месте Текутьевского кладбища историческую парковую зону. Бизнесмен отметил, что часть могил можно отреставрировать, а часть перезахоронить и на их месте построить офисные центры.

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