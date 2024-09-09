Текутьевское кладбище в Тюмени ждет трансформация

В минувшем году был выпущен путеводитель по Текутьевском кладбищу. На создание брошюры, состоящей из 30 тридцати главы у волонтеров ушло около четырех лет. В путеводитель вошли классификация дореволюционных надгробий (около сотни), раздел с описанием флоры этого места и карта с 60 важными захоронениями.