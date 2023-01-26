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В Тюмени выпустили путеводитель по старинному кладбищу

26 января 2023, 03:50
Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень

В Тюмени выпустили путеводитель по Текутьевскому кладбищу

Путеводитель по Текутьевском кладбищу вышел в свет в Тюмени. На создание брошюры, состоящей из 30 тридцати главы у волонтеров ушло порядка четырех лет.
Сюжет
Тюмень

В книгу вошли классификация дореволюционных надгробий (около сотни), раздел с описанием флоры этого места и карта с 60 важными захоронениями. Для издания были отобраны не только биографии известных тюменцев, в числе которых военные, меценаты, купцы, похороненные на Текутьевском кладбище, но и людей, которые пережили переломные события XX века.

В дополнение к книге выпущена карта кладбища, на которой оно изображено в исходном виде — так, как выглядело в 1885 году.

Ранее «Наш Город» писал, что у Тюмени появилась интерактивная карта, благодаря которой с городом, достопримечательностями можно ознакомиться за несколько минут.

От шопинга до тусовок: у Тюмени появилась интерактивная карта
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#Общество#Новости тюмени#Кладбище#Текутьевское кладбище#Книги#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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