В Тюмени выпустили путеводитель по старинному кладбищу

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
В книгу вошли классификация дореволюционных надгробий (около сотни), раздел с описанием флоры этого места и карта с 60 важными захоронениями. Для издания были отобраны не только биографии известных тюменцев, в числе которых военные, меценаты, купцы, похороненные на Текутьевском кладбище, но и людей, которые пережили переломные события XX века.
В дополнение к книге выпущена карта кладбища, на которой оно изображено в исходном виде — так, как выглядело в 1885 году.
Ранее «Наш Город» писал, что у Тюмени появилась интерактивная карта, благодаря которой с городом, достопримечательностями можно ознакомиться за несколько минут.