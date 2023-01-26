В Тюмени выпустили путеводитель по старинному кладбищу

В книгу вошли классификация дореволюционных надгробий (около сотни), раздел с описанием флоры этого места и карта с 60 важными захоронениями. Для издания были отобраны не только биографии известных тюменцев, в числе которых военные, меценаты, купцы, похороненные на Текутьевском кладбище, но и людей, которые пережили переломные события XX века.