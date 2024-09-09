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«КАМАЗ» отправил десятую партию гумпомощи в зону СВО

«КАМАЗ» отправил десятую партию гумпомощи в зону СВО

9 сентября 2024, 06:48
Фото: КАМАЗ
В воскресенье, 8 сентября, «КАМАЗ» отправил в зону СВО десятую, юбилейную партию гуманитарной помощи. Для подшефных воинских частей выделили около 82 тонн гуманитарного груза.

На торжественном мероприятии присутствовал гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Об этом пишет издание inkazan.ru.

В воинские части доставят легковые автомобили повышенной проходимости и грузовой тягач КАМАЗ. Также в составе гуманитарного груза военным предоставили продукты питания и воду, колёса и запасные части для грузовой техники, маскировочные сети, системы радиоэлектронной борьбы. Общий вес гумпомощи составил 82 тонны, стоимость — более 35 миллионов рублей.

Компания с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, воинским частям и жителям новых субъектов России. В целом на сегодня с десятью подготовленными «КАМАЗом» партиями гуманитарной помощи в зону СВО доставлено уже более тысячи тонн груза стоимостью около 800 миллионов рублей.

«Сегодня более трёхсот тридцати камазовцев, находящихся на фронте, приближают победу совместно с тридцатью тысячами заводчан, которые круглосуточно работают на укрепление обороноспособности страны», — напомнил гендиректор «КАМАЗа». Он отметил, что лучшие инженерные умы и рабочие руки предприятия занимаются выпуском автотехники, необходимой для нужд армии именно сейчас. В десятый, юбилейный раз представители «КАМАЗа» встретились ради того, чтобы выполнить традиционную миссию по отправке новой партии помощи для военнослужащих подшефных воинских частей, где несут службу в том числе и сотрудники завода.

Руководитель «КАМАЗа» также отметил, что на предприятии продолжается ежемесячное выделение финансовых выплат из фондов компании в пользу камазовцев — участников СВО. «КАМАЗ» обеспечивает поддержку семьям мобилизованных бойцов, продолжает оказывать помощь родным тех камазовцев, кто, исполняя долг, пожертвовал собой ради мирного будущего. «Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы», — отметил Сергей Когогин, добавив, что на предприятии продолжат оказывать поддержку бойцам, равно как и их семьям, чтобы военнослужащие могли спокойно выполнять свой долг и привести Россию к победе.

#Общество
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