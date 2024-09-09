17-летний подросток на Lada задавил насмерть пешехода под Тюменью

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Как сообщили в Госавтоинспекции, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
В настоящее время обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Также по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских по факту трагедии с участием несовершеннолетнего ведется проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на автодороге Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе был насмерть сбит 63-летний пешеход. Пожилой мужчина шел по проезжей части дороги. Световозвращающих элементов на его одежде не было.