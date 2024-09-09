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Под Тюменью 17-летний подросток сбил насмерть пешехода

17-летний подросток на Lada задавил насмерть пешехода под Тюменью

9 сентября 2024, 04:54
Фото: ГАИ ТО

Под Тюменью 17-летний подросток сбил насмерть пешехода

Трагедия произошла в воскресенье вечером в селе Червишево. На улице Южной 17-летний бесправник насмерть сбил 46-летнего мужчину, который шел по обочине дороги.
Сюжет
ДТП

Как сообщили в Госавтоинспекции, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Видео: ГАИ ТО

В настоящее время обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Также по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских по факту трагедии с участием несовершеннолетнего ведется проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на автодороге Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе был насмерть сбит 63-летний пешеход. Пожилой мужчина шел по проезжей части дороги. Световозвращающих элементов на его одежде не было.

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