17-летний подросток на Lada задавил насмерть пешехода под Тюменью

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на автодороге Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе был насмерть сбит 63-летний пешеход. Пожилой мужчина шел по проезжей части дороги. Световозвращающих элементов на его одежде не было.