Сократил путь и поехал по встречке. Бесправник устроил массовое ДТП под Тюменью

Правда, мало того, что дорогу сократить не удалось, так он еще и попал в ДТП — врезался в Skoda. От удара последний отбросило сначала на обочину, а затем на Nissan. Во время оформления дорожно-транспортного происшествия в Nissan врезался водитель Volkswagen.