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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск бесправник устроил массовое ДТП

Сократил путь и поехал по встречке. Бесправник устроил массовое ДТП под Тюменью

7 сентября 2024, 05:10
Фото: ГАИ ТО

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск бесправник устроил массовое ДТП

Массовая авария произошла в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 13-м километре автодороги столкнулись Skoda, Nissan Mitsubishi и Volkswagen.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, виновник дорожно-транспортного происшествия, 45-летний водитель Mitsubishi, выехал на полосу встречного движения. Он намеревался сократить путь от горячего источника в поселке Яр до Тюмени, поэтому не стал доезжать до разворота, а поехал по встречке.

Правда, мало того, что дорогу сократить не удалось, так он еще и попал в ДТП — врезался в Skoda. От удара последний отбросило сначала на обочину, а затем на Nissan. Во время оформления дорожно-транспортного происшествия в Nissan врезался водитель Volkswagen.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе две детей — 14-летняя девочка и 7-летний мальчик. По информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Mitsubishi не имеет водительских прав. От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В обстоятельствах произошедшего дорожно-транспортного происшествия в настоящее время разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск накануне сгорел большегруз. ЧП произошло в 10 километрах от села Ярково. По время происшествия никто не пострадал.

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