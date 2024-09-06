nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Внимание! В Тюменской области прогнозируются заморозки до -5 градусов

Внимание! В Тюменской области прогнозируются заморозки до -5 градусов

6 сентября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области ночью в воскресенье ожидаются заморозки до -5. Предупреждение опубликовано на официальном сайте регионального отделения Обь-Иртышского УГМС.

По информации регионального отделения Обь-Иртышского УГМС, ночью 7 сентября в Тюменской области ожидаются заморозки до -5 градусов.

— Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: ночью в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов. Период: с 00:00 до 08:00 7 сентября, — указано в сообщении на сайте.

Ночью на территории региона прогнозируется +7. Днем воздух прогреется до +17. Возможен кратковременный дождь, предупредили синоптики.

Опять шторм на Солнце: Тюмень накроет очередная магнитная буря
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в выходные резко потеплеет. В воскресенье воздух в Тюменской области прогреется до +20 градусов.

Читайте также:
В Тюмени за сутки из окон выпали два человека. Оба они скончались«Люблю моих мальчиков»: Алена Водонаева подарила своим племянникам квартируОпять шторм на Солнце: Тюмень накроет очередная магнитная буря
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода
Подпишитесь
Стоимость ОСАГО снизят в Тюменской области
Вчера, 08:36
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
Сегодня, 03:45
Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц
Сегодня, 11:23
Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени
Сегодня, 05:59
Бабье лето все-таки будет? В Тюмени в выходные резко потеплеет
Сегодня, 07:11
В зоне СВО погиб мобилизованный охранник из Тюмени
Вчера, 10:42