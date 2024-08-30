Тело второго утонувшего в Туре ребенка нашли тюменские спасатели

Утонувшие ребята, Даша и Ваня были братом и сестрой. Их семья переехала около года назад из Мариуполя в Тюмень. В день, когда произошла трагедия, в Тюмени стояла тепла погода, поэтому школьники решили пойти искупаться. Вместе с ними находилась подруга девочки.