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Тело второго утонувшего в Туре ребенка нашли тюменские спасатели

Тело второго утонувшего в Туре ребенка нашли тюменские спасатели

30 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI
Тело утонувшего в тюменской Туре 9-летнего мальчика достали из воды спасатели. Об этом сообщили «Нашему Городу» в Тюменской областной службе экстренного реагирования.
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Дети

Как пояснили в ТОСЭР, водолазы нашли погибшего ребенка вечером в четверг, 29 августа, в семи десятках метров от места, где купались дети. Трагедия произошла вечером 28 августа на Туре в районе Метелева — там утонули 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Тело девочки было обнаружено в четверг днем.

Утонувшие ребята, Даша и Ваня были братом и сестрой. Их семья переехала около года назад из Мариуполя в Тюмень. В день, когда произошла трагедия, в Тюмени стояла тепла погода, поэтому школьники решили пойти искупаться. Вместе с ними находилась подруга девочки.

Родителям о предстоящем походе на реку ребята не сообщили, так как знали, что им запретят купаться.

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«В какой-то момент Даша уронила в воду тапочек, нырнула за ним и практически сразу начала тонуть. Ваня бросился на помощь сестре, но тоже ушел под воду. На берегу осталась подруга Даши. Девочка начала звать на помощь, ее услышал мужчина, который плыл по реке на моторной лодке вместе с беременной женой. Не раздумывая, он прыгнул в воду за детьми, но достать их не смог, нахлебался воды и сам чуть не утонул», — пишет 72.RU.

По словам местных жителей, в месте, где утонули ребята, никто не купается — так как очень илистое дно и имеются воронки.

В настоящее время по факту произошедшего по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

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