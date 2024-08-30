На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу

Из Тюмени в деревню Бурмакино (Севдловская область) школьники приехали со своей мамой и дедушкой Альфией 3 июня. На следующей день женщина надо было уезжать в город. Изначально планировали вернуться в Тюмень все вместе, но позже ребята уговорили маму оставить их с дедушкой (ранее он пережил инсульт) в деревне.