На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Из Тюмени в деревню Бурмакино (Севдловская область) школьники приехали со своей мамой и дедушкой Альфией 3 июня. На следующей день женщина надо было уезжать в город. Изначально планировали вернуться в Тюмень все вместе, но позже ребята уговорили маму оставить их с дедушкой (ранее он пережил инсульт) в деревне.
Альфия согласилась, но попросила деревенских жителей приглядывать за детьми. Утром 5 июня, не дозвонившись до детей и своего отца, женщина позвонила одному из местных жителей и попросила съездить к ним на участок и проверить, как там дети и дедушка. Мужчина приехал, а там никого не было.
Альфия подумала, что с ее отцом что-то случилось, и приняла решение ехать в Бурмакино. По пути ей позвонил один из селян и сообщил, что дедушка нашелся, но детей с ним нет.
Как выяснилось, ребята с дедушкой отправили на рыбалку. А на обратном пути заблудились.
«Как мой отец объяснял в полиции, что, когда они утром, проходили какой-то участок, где были срублены деревья, то решили, что это столбы под электричество. Соответственно уже подошли к деревне. Дети попросили у деда карточки, чтобы сбегать в магазин и купить воду, квас и убежали», — рассказала Альфия.
По ее словам, после услышанной истории вместе с местными жителями они прочесали лесной массив в районе деревни. Однако поиски результатов не дали — к спасательной операции были подключены волонтеры, сотрудники МЧС, представители полиции, Росгвардии из Свердловской и Тюменской областей, волонтеры из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей. Также была привлечена авиация — квадрокоптеры с тепловизорами, Ми-8.
«Было много разных эмоций. Но надежда была всегда рядом, я надеялась, была паника, истерика. Я очень плохо себя чувствовала. Боялась, что дети будут думать, что мама их не ищет. Я боялась, что они замерзнут. Чем дальше время уходило, начали разговоры ходить про животных. Но егеря меня успокаивали: „Они сытые, детей не тронут“, — рассказала Альфия.
К счастью, ребят нашли. Но так как они были сильно истощены, то были направлены в Слободо-Туринскую больницу.
По словам Альфии, Гриша и Вика не очень любят вспоминать, что они пережили. А по поведению стали капризные: Вика не отходит ни на шаг, словно снова боится потеряться.
Ребята, присутствовавшие в студии, рассказали, что первую ночь в лесу они провели с дедушкой.
«Мы с речки пошли по неправильному пути и заблудились. Переночевали и в пять утра снова пошли искать путь домой. Но по дороге мы с Викой попросили дедушку сделать остановку, передохнуть. Он нас нее услышал, мы сильно от него отстали. В итоге разминулись, остались с Викой и собаками», — рассказал Гриша.
Дедушка детей Фанис Шамсутдинов пояснил, что когда они искали дорогу домой после ночи, проведенной в лесу, увидели бетонный столб (позже оказалось, что это дерево).
«Вика и Гриша пошли вперед как на разведку. Они молодые, быстро ходят. Потом вернулись, сказали, что дошли до края леса. Сели отдохнуть. Они остались отдыхать, а я пошел вперед. Покричал: „Гриша, Вика“. Они ответили мне, но так как лес густой, я по голосу не понял, с какой стороны отвечает эхо. Думал, что они меня догоняют. Стал идти то влево, то вправо и окончательно заблудился», — рассказал Шамсутдинов.
Но в итоге ему удалось дойти до края леса, там пожилой мужчина пошел по старому рву и увидел табличку с названием охотничьего хозяйства.
«Я очень виноват. Мне не стоило идти в лес на ночь глядя. Тем более, в первый раз в этом направлении пошел», — посетовал пенсионер.
Вторую ночь в лесу дети провели в одиночестве. Гриша смастерил из веток шалаш — в этом доме ребята провели двое суток.
«Мы молились, думали, что когда вернемся поедим маминой еды и шаурмы. С собой у нас было немного хлеба, сала и колбасы. Собаки находили перепелок и глухарей — мы у них из гнезд забирали яйца. Еще ели заячью капусту. Воду пили родниковую, из болот тоже пили, но фильтровали через футболку», — рассказал Гриша.
По словам Гриши, в первую секунду, когда их нашли, он сильно испугался. Но когда понял, что им зла не желают, то попросил подвезти до Тюмени. Напомним, ребят нашли добровольцы, прочесывающие лес, в районе деревни Ермолино.